صور.. ضبط 17 بائع وتنفيذ 530 إزالة بحملات تطهير سوق المنهل بمدينة نصر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.



ازالة اشغالات



اشغالات سوق المنهل

واستهدفت الحملات التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة، ومنها منطقة سوق المنهل بمدينة نصر.

الاوناش ترفع الاشغالات بسوق المنهل بمدينة نصر



جانب من حملات المرور

وأسفرت الحملات فى تنفيذ 530 إزالة إدارية، 84 مخالفة إشغال طريق، وضبط 17 بائع جائل، ورفع 2 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، وتحرير 2 عدم حمل شهادة صحية، و22 محضر تلوث بيئة، و 37 محضر إدارة بدون ترخيص ، 11لافته إعلانات.



حملات تطهير سوق بمدينة نصر



حملات مرور بالطرق

وفى مجال المرور، تم ضبط 2237 كلبش، 44 تعطيل حركة المرور، 810 سحب تراخيص، 3167 مخالفات نموذج 125، 131 تصالح، 24 طمس لوحات، 63 أنتظار فى الممنوع، 23ملصقات ومعلقات، 97مخالفة شروط الترخيص، 35حظر سير النقل، 42دون رخصة قيادة، 41بدون رخصة تسيير، 9 أنبعاث دخان، 166 أمن ومتانة، 31 حجز درجات نارية، 10مركبات بدون لوحات، 27توك توك - 101 مخالفى شروط الترخيص.



حملات مرور على الطرق



حملات مرور

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واستمراراً لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها، وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها و مجابهة ظاهرة انتشار عربات التوك توك والأسواق العشوائية.