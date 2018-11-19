صور.. تظاهرة فى النمسا ضد اعتقال الحوامل والرضع فى سجون أردوغان

كتب- هاشم الفخرانى

نظم محتجون تظاهرة صامتة في العاصمة النمساوية “فيينا” اعتراضًا على استمرار اعتقال الكثير من النساء اللاتى كن حوامل أو مرضعات ومعهن أطفالهن داخل السجون التركية في بيئة غير مناسبة.



مظاهرة فى النمسا

وذكرت صحيفة "زمان"، أنه على الرغم من تمييز القوانين للحوامل والمرضعات تم الزج بهن في السجون عقب تحرك الجيش التركى في 2016 بتصنيفهن كإرهابيات، رغم خلو سجلهن من أي سوابق، فأغلبهن إما مدرسات أو ربات البيوت، وبهذا شهد عدد الأطفال والرضع داخل السجون التركية زيادة كبيرة.



مظاهرات فى النمسا

وأضافت الصحيفة، أنه خلال التظاهرة التي نظمتها منظمة "صوت واحد خطوة واحدة"، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بالإنجليزية والألمانية عبارات " اسمع صوتي"، و"رضع داخل السجون في تركيا!"، و"احموا الأطفال".

وقام المحتجون أيضا بتوزيع بالونات سوداء وبطاقات بريدية تجسد معاناة الرضع والأطفال في السجون.

وحظيت الفعالية التي أقيمت في ميدان كارل بلاتز الشهير باهتمام كبير من النمساويين