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صور.. انهيار جزئى بعقار فى حى الجمرك بالإسكندرية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:18 ص
صور.. انهيار جزئى بعقار فى حى الجمرك بالإسكندرية العقار
الاسكندرية جاكلين منير
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شهد حى الجمرك بالإسكندرية تساقط أجزاء من عقار بشارع سيدى إسكندر بدائرة قسم اللبان، حيث تلقى الحى بلاغا بالواقعة.
 
وتوجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك برفقة محمد سعد سكرتير عام حي الجمرك والنوباتجية وتنفيذيين الحي لموقع البلاغات وتم التنسيق مع الجهات المعنيه و اتخاذ الإجراءات القانونية وتأمين الشارع للماره، وقامت رئيس الحى بتحويل العقار للجنة المنشآت الآيلة لاتخاذ اللازم خوفا على أرواح المواطنين.
 
وأشار الحى فى بيان له إلى أن العقار صادر له قرار إزالة وترميم ولا توجد أي خسائر أو إصابات؛ يأتى ذلك فى ضوء التعامل الفورى والسريع مع أي أزمات طارئة.
 
 
انهيار جزئى بعقار فى حى الجمرك (1)
انهيار جزئى بعقار فى حى الجمرك 

انهيار جزئى بعقار فى حى الجمرك (2)
انهيار جزئى بعقار فى حى الجمرك 

انهيار جزئى بعقار فى حى الجمرك (3)
انهيار جزئى بعقار فى حى الجمرك 
 

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