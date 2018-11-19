صور.. أمير موناكو وزوجته يشاركان فى احتفالات اليوم الوطنى للإمارة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

احتفلت إمارة موناكو اليوم الاثنين باليوم الوطنى بحضور أمير موناكو ألبرت الثانى والأميرة شارلين، حيث بدأت الاحتفالات بحضورهما القداس فى الكاتدرائية الرئيسية بالإمارة.



الأمير ألبرت وزوجته بعد القداس الاحتفالى

وظهر فى الاحتفالات ابنيهما جاك وجابرييلا، واللذان طلا من شرفة القصر أثناء الاحتفالات التى شهدتها الإمارة، بينما قامت الفرق العسكرية بتقديم عروض فى ساحة القصر.



الأمير ألبرت وزوجته بعد خروجهما من الكاتدرائية



الأمير ألبرت وزوجته وإبنيهما جاك وجابرييلا



الأمير ألبرت يحى الجماهير وخلفه زوجته



الأمير ألبرت يداعب ابنه الأمير جاك



الأمير ألبرت يؤدى التحية العسكرية لأحد الجنود



الأمير ألبرت



الأميرة تشارلين تشارك فى احتفالات موناكو باليوم الوطنى



الأميرة تشارلين



الأميرة تشارلين أثناء احتفالات اليوم الوطنى لموناكو



الأميرة تشارلين أثناء العرض العسكرى



الأميرة تشارلين ترد تحية الجماهير أمام زوجها



ألبرت وتشارلين فى اليوم الوطنى لموناكو



ألبرت وتشارلين يحيان الجماهير من شرفة القصر



ألبرت وتشارلين



ألبرت وزوجته فى طريقهما للخروج من كاتدرائية موناكو



ألبرت وزوجته يحيان الجماهير



ألبرت يحى الحضور



أمير موناكو وزوجته أثناء استعراض حرس الشرف



أمير موناكو وزوجته بصحبة ابنيهما من شرفة القصر



أمير موناكو يتبادل التحية مع جندى مشارك بالعرض العسكرى



جاك وجابرييلا يحيان الحضور بصحبة والدتهما