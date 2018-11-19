صور.. أقارب ضحايا الغواصة الأرجنتينية "سان خوان" يتظاهرون أمام القاعدة البحرية

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

تظاهر أقارب ضحايا الغواصة البحرية الأرجنتينية سان خوان أمس الأحد، خارج القاعدة البحرية الأرجنتينية، حيث أبحرت الغواصة فى مار ديل بلاتا.



أقارب الضحايا

وكان رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكرى أعلن الحداد الرسمى لمدة 3 أيام على طاقم الغواصة، وذلك عقب الإعلان عن العثور على حطامها حيث فقدت قبل عام وعلى متنها أفراد طاقمها المكون من 44 شخصا.

وقال ماكرى ـ حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أمس الأحد، أن العثور على حطام الغواصة المفقودة منذ عام فى جنوب المحيط الأطلسى يفتح مرحلة جديدة فى التحقيقات فى الحادث، معربا فى الوقت نفسه عن تقديره لكل الدول التى شاركت فى عملية البحث عن الغواصة.

وكانت البحرية الأرجنتينية قد أعلنت - أول أمس فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) ـ أنه تم العثور على حطام الغواصة بمساعدة جهاز التحكم عن بعد على عمق 800 متر.



أقارب ضحايا الغواصة الأرجنتينية



العلم الارجنتينى



الورود أمام مقر البحرية الأرجنتنية



بكاء أقارب ضحايا الغواصة



جانب من أقارب الضحايا



جانب من أقارب ضحايا الغواصة



جانب من المظاهرة



جانب من تواجد الأطفال