شعبة الاقتصاد الرقمى تعلن مشاركة 10 شركات ناشئة فى معرض القاهرة للاتصالات

كتبت ــ هبة السيد

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا على مشاركتها فى الدورة 22 من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT 2018، ضمن جناح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 25-28 نوفمبر الحالى.

أوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، أن الشعبة العامة ستشارك بـ 10 شركات ناشئة فى جناح منطقة الابتكار Innovation Arena فى كايرو أى سى تى والذى يعقد للعام الثالث على التوالى، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإيتيدا، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستشارك أيضا فى الجناح المصرى بأكبر مؤتمر ومعرض تكنولوجى فى العالم بلاس فيجاس بالولايات المتحدة CES والذى يحضره أكثر من 200 ألف زائر من 150 دولة والمقرر له يناير 2019 .

أضاف أن مشاركة هذه الشركات الواعدة بجناح الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى فى Cairo ICT 2018 تأتى تأكيدًا للريادة المصرية فى مجال التكنولوجيا ودعم منظومة الابداع والابتكار وريادة الاعمال التى تمثل جزءًا كبيرا من استراتيجية الشعبة خلال الفترة المقبلة وأن الانطلاق للعالمية سيكون من قلب القاهرة من خلال Cairo ICT والمقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا يؤكد دعم الدولة الكامل لصناعة المعلومات المصرية كونها قاطرة لتنمية مصر اقتصادياً واجتماعياً.

وجاء اختيار هذه الشركات بعد عدة اختبارات لأكثر من 100 طلب من الشركات الناشئة للمشاركة فى هذا الحدث الهام، وتم عقد مقابلات معهم من خلال لجنة ضمت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى وإيتيدا ومركز الابداع التكنولوجى وخبراء فى مجال التكنولوجيات المتقدمة والاستثمار التكنولوجي، لضمان اختيار أفضل العناصر بطريقة حيادية وشفافه.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عزام المدير التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، إن الشركات المشاركة هذا العام هى شركة "الكرام" المتخصصة فى مجال Blockchain وإنترنت الأشياء، وشركة "سافى تك" وشركة "اكس باي" وشركة "نقود" المتخصصة فى التكنولوجيا النقدية، وشركة "سيلينا أيه أي" وشركة "بوت كوماندر" التى تعمل فى مجال الذكاء الاصنطاعي، وشركة "ويست مارشية" المتخصصة فى تدوير المخلفات الإلكترونية، وشركة "شيبنج سوبت" العاملة فى رقمنة الخدمات اللوجستية، وشركة "جى بى ارينا" العاملة كمنصة للألعاب الإلكترونية، وشركة "شوب أكس" المتخصصة فى أنظمة التجارة الذكية.

أضاف أن تخصصات تلك الشركات تعكس اهتمام الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بالشركات العاملة فى مجالات التكنولوجيا الأكثر تقدماً بما يمثل فرصة كبيرة للخروج بتلك الشركات للعالمية وجذب استثمارات مباشرة لها.