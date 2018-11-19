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شركة كندية تعلن نجاح اختباراتها للتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:01 م
شركة كندية تعلن نجاح اختباراتها للتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية بير بترول- أرشيفية
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية إن شركة ترانس جلوبال الكندية للطاقة أعلنت عزمها البدء فى خطة تطوير بعد أن تمت اختبارات التدفق بنجاح في منطقة جنوب غزالات للنفط، بالصحراء الغربية، فى مصر، والتى شهدت اكتشافات للبترول. 
 
وأوضحت الصحيفة، أن الشركة اختبرت ثلاث مناطق فى البحرية ، وتدفق النفط الخفيف بمعدل 3840 برميلا يوميا. 
 
 
وقال رئيس الشركة راندي نيلي: "نحن سعداء لأن مثابرتنا في الصحراء الغربية تمت مكافأتها باكتشاف النفط الخفيف ومعدلات اختبار مشجعة للغاية".
 
وأضاف قائلا "وبمجرد الانتهاء من تخطيطنا، سنتمكن من دمج تطوير هذا الاكتشاف في خطة 2019 ، وتقديم إرشادات محدثة عن رأس المال والإنتاج".
 
 

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