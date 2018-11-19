سكان عقارين بالوراق يعيشون فى الشارع بعد ظهور تصدعات بسبب برج مخالف

كتب سيد الخلفاوى

يعانى أكثر من 18 أسرة بمنطقة وراق العرب بالجيزة، من برج مخالف تسبب فى تصدعات بعقارين ، ما يهددهم بخطر الموت أسفل أنقاض العقارين رقم 30 و28 بشارع مسجد الشهاينة ، حيث أن البرج المخالف لم يتبع قواعد الإنشاء ما تسبب فى تهديد العقارين المجاورين بالانهيار.

وقال محسن محمد عبد المنعم، أحد السكان بالعقار رقم 30 بشارع الشهاينة، المكون من 5 أدوار، أن المتضررين يجلسون فى الشارع لتخوفهم من انهيار العقار عليهم، خاصة بعد إنهيار إحدى الحوائط، مشيرا إلى أن الحى يرفض إعطائهم تقرير رسمى بالأضرار مؤكدا أن إحدى المدارس المقابلة للعقار حررت محضر خوفا من انهيار العقار على المدرسة.

من جانبه أكد اللواء طارق عبد العظيم، رئيس حى الوراق، أنه تم انتداب لجنة من جامعة القاهرة لمعاينة العقارين، لافتا أنه سيرسل لجنة أخرى اليوم من الحى لمتابعة الموقف.

واكد رئيس الحى ل"اليوم السابع"، أن البرج المخالف جارى إصدار قرار إزالة لعدد من الأدوار المخالفة به.