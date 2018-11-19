سحر نصر تؤكد أهمية الاستثمار فى الصحة لزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات

كتبت : إنجي مجدي

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر أهمية الاستثمار فى الصحة لزيادة الإنتاجية والتصدير وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل ذلك بالتعاون مع شركائها فى التنمية من الجانب الفرنسى فى ظل الحرص على ضخ استثمارات جديدة وتوسع فى الاستثمارات القائمة.

وجاء ذلك فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الصحة الفرنسى المصرى الذى انطلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة مجموعة الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة والسفارة الفرنسية، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

ونوهت نصر بما تقوم بِه وزارة الصحة من نقلة نوعية لصحة المواطنين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن الوزارة حريصة على بناء العلاقات بين مصر وفرنسا من خلال الاستثمارات والمشروعات المنفذة على أرض الواقع.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى مجال الصحة، مؤكدة أن وزارتى الصحة والاستثمار تعملان كفريق عمل مع المؤسسات الدولية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.