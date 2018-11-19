رئيس هيئة شؤون الأسرى يطلع أبو الغيط على أوضاع الفلسطينيين بسجون الاحتلال

أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أمين جامعة العربية أحمد أبو الغيط، على أوضاع الأسرى الفلسطينيين الصعب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بضرورة احترام حقوق الأسرى، وتقديم العلاجات اللازمة لهم، حيث أن عددا كبيرا منهم مصابون بأمراض صعبة وخطيرة مثل السرطان والشلل، وأمراض القلب، وغيرها.

واستعرض أبو بكر خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية اليوم الاثنين، بحضور الأمين العام المساعد - رئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو على معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

حضر اللقاء سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، ورئيس الدراسات والتوثيق بالهيئة عبدالناصر فروانة، والمستشارة جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.