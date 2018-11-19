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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:42 م
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رئيس جامعة دمياط يستقبل خبراء وحدة إدارة المشروعات وتطوير التعليم العالى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:40 م
رئيس جامعة دمياط يستقبل خبراء وحدة إدارة المشروعات وتطوير التعليم العالى مجلس الجامعة
دمياط معتز الشربينى
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استقبل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم، الاثنين، خبراء وحدة القياس والتقويم فى إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، وهم الدكتورة نهى عزمى، مدير مركز القياس والتطوير، الدكتور هشام عزت سعد، والدكتور إبراهيم الزهيرى خبراء بالمركز.

كما شهد اللقاء كل من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وتتضمن اللقاء مناقشة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو توفير البنية التحتية للخدمات الإلكترونية وخطوط الانترنت والمعامل الحديثة لتطبيق الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعات المصرية، حيث يتضمن المقترح قياس وتقييم الاختبارات الطلابية، وتقييم المهارات، وتقييم كفاءة الخريجين لمزاولة المهنة، وتقييم القبول بالجامعات، ومن ثم صعوبة وسهولة الاختبار وغيرها ( المنحنى الجرسى).

كما تضمن الحوار مناقشة الموضوعات الخاصة بعدد الطلاب والمعامل لتوفير الخدمات الإلكترونية لتنفيذ المقترح المشار إليه داخل الجامعة واستكمال كافة الاحتياجات من قبل وزارة الاتصالات المصرية، وأيضا تحديد أعضاء هيئة التدريس والمعاونين لاجتياز الدورات التدريبية اللازمة من قبل وحدة القياس والتقييم، كما اصطحب سيادته اللجنة فى جولة تفقديه للمدرجات والإنشاءات بمراحلها المختلفة وإشادات اللجنة بسرعة الإنجاز فى ظل الإمكانيات المتاحة.

كما أوضحت اللجنة أن الجامعات الحديثة هى الأفضل والأكثر تجاوب فى التطوير والتغيير من غيرها من الجامعات. ثم انتقلت اللجنة لاستكمال باقى أهداف البرنامج بكليتى التربية والعلوم ومقابلة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

 


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