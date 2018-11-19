video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس النصر للملاحات: تأهيل ملاحة برج العرب وإعادة تشغيل سبيكة بسيناء

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:00 م
رئيس النصر للملاحات: تأهيل ملاحة برج العرب وإعادة تشغيل سبيكة بسيناء الدكتور أسامه عبد العزيز رئيس شركة النصر للملاحات
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جارى عمل دراسة جدوى اقتصادية لاستخراج الأسمدة المعدنية من المحاليل المركزة والمتخلفة عن صناعة الملح، لافتا أنه لن يتم الاقتصار فى توليد الإيرادات على المنتج النمطى وهو ملح الطعام بنوعية الصناعى والغذائى.

وقال عبد العزيز فى أول تصريحات له بعد توليه رئاسة الشركة لـ"اليوم السابع" إن تلك الأسمدة المعدنية يحتاجها المزارع المصرى بشدة، ويتم استيرادها من الخارج مثل كبريتات وكلوريد البوتاسيوم وكبريتات الماغنسيوم وعنصرى الليثيوم والبروم والبورون، وهى المواد التى تستخدم فى صناعات الأدوية والبطاريات للأجهزة الدقيقة.

وأضاف أسماه عبد العزيز إنه سيتم فتح قنوات مباشرة مع المستثمرين المصريين الجادين كشركاء وكذلك الأجانب طبقا لتعليمات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومجلس ادارة الشركة القابضة الكيماوية، وهو الأمر الذى يستلزم إعادة تأهيل ملاحات برج العرب وتخزين تلك الثروة المهدرة.

وقال إنه سيتم إعادة تشغيل ملاحات سبيكة بشمال سيناء وخصوصا بعد استقرار الوضع الأمنى وحصول الشركة القابضة على الموافقات اللازمة للنقل والتصدير لمنتجات الملاحة الام بشمال سيناء ؛ وسيتم العمل على إعادة تأهيل الادارة العليا بما كما سيتم فتح أسواق تصديرية جديدة للملح المصرى بالسوقين الاوروبى والأمريكى لتعظيم الايرادات الدولارية للشركة وللاستفادة بها فى إدخال الصناعات الجديدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القابضة الكيماوية تشكل مجلس إدارة النصر للملاحات برئاسة أسامة عبد العزيز

القابضة الكيماوية: 86 % نسبة إنجاز مشروع كيما ودراسة دمج المكس مع النصر للملاحات

النصر للملاحات

اسامه عبد العزيز

تصدير الملح

القابضة الكيماوية

شركات الملح

ملاحة سبيكة

ملاحة برج العرب




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة