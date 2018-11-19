رئيس النصر للملاحات: تأهيل ملاحة برج العرب وإعادة تشغيل سبيكة بسيناء

كتب عبد الحليم سالم

قال الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جارى عمل دراسة جدوى اقتصادية لاستخراج الأسمدة المعدنية من المحاليل المركزة والمتخلفة عن صناعة الملح، لافتا أنه لن يتم الاقتصار فى توليد الإيرادات على المنتج النمطى وهو ملح الطعام بنوعية الصناعى والغذائى.

وقال عبد العزيز فى أول تصريحات له بعد توليه رئاسة الشركة لـ"اليوم السابع" إن تلك الأسمدة المعدنية يحتاجها المزارع المصرى بشدة، ويتم استيرادها من الخارج مثل كبريتات وكلوريد البوتاسيوم وكبريتات الماغنسيوم وعنصرى الليثيوم والبروم والبورون، وهى المواد التى تستخدم فى صناعات الأدوية والبطاريات للأجهزة الدقيقة.

وأضاف أسماه عبد العزيز إنه سيتم فتح قنوات مباشرة مع المستثمرين المصريين الجادين كشركاء وكذلك الأجانب طبقا لتعليمات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومجلس ادارة الشركة القابضة الكيماوية، وهو الأمر الذى يستلزم إعادة تأهيل ملاحات برج العرب وتخزين تلك الثروة المهدرة.

وقال إنه سيتم إعادة تشغيل ملاحات سبيكة بشمال سيناء وخصوصا بعد استقرار الوضع الأمنى وحصول الشركة القابضة على الموافقات اللازمة للنقل والتصدير لمنتجات الملاحة الام بشمال سيناء ؛ وسيتم العمل على إعادة تأهيل الادارة العليا بما كما سيتم فتح أسواق تصديرية جديدة للملح المصرى بالسوقين الاوروبى والأمريكى لتعظيم الايرادات الدولارية للشركة وللاستفادة بها فى إدخال الصناعات الجديدة.