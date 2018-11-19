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دعم متحف نجيب باشا محفوظ بقصر العينى بـ20 تابلت وخطوط إنترنت ADSL

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:58 م
دعم متحف نجيب باشا محفوظ بقصر العينى بـ20 تابلت وخطوط إنترنت ADSL متحف نجيب محفوظ
وائل ربيعى
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أعلنت إحدى شركات الاتصالات،عن بدء تفعيل مبادرة دعم متحف نجيب باشا محفوظ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، الذي يعد أكبر وأقدم مستودع عينات والأول من نوعه في استخدام طرق العرض الرقمية ودمجها في المنظومة التعليمة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

تأتي هذه المبادرة في إطار عملية تجديد المتحف بالكامل وإدخال نظام التعليم الطبي الحديث والأرشفة الرقمية لجميع محتوياته وعرضها على الإنترنت، باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) على عينات الجرار المرتبطة بمقاطع الفيديو المخفية على الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالمتحف والتي تعرض الموجات فوق الصوتية والعمليات الجراحية المتعلقة بعلم الباثولوجي والحالات النادرة، حيث تم تقديم عدد من الحلول التكنولوجية والأجهزة اللوحية "تابلت" ويبلغ عددها 20 تابلت وخطوط الإنترنت ADSL.

وشهد الحدث تجربة عملية من قبل الطلاب لتلك التطورات التكنولوجية، وذلك بحضور الدكتور أحمد المناوي – رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، وقيادات كلية طب قصر العيني بقسم أمراض النساء والتوليد.

من ناحيته أعرب الدكتور أحمد المناوي- رئيس وحدة جراحة المناظير بقسم أمراض النساء والتوليد، أمين لجنة متحف الدكتور نجيب محفوظ،  بكلية طب قصر العيني – عن سعادته بالتعاون لاستكمال عمليات التطوير والتحديث الشاملة للمتحف واستعادة مكانته بعد 90 عاماً من تأسيسة ليكون منارة للعلم والبحث العلمي في مجال أمراض النساء والتوليد.

وأوضح أن المتحف يضم أكثر من 1300 عينة لحالات أجنة مشوهة ونادرة، مما يتيح الفرصة لأكثر من 3000 طالب وطبيب لتحسين خبراتهم التعليمية والعملية من خلال دراسة تلك الحالات عن طريق الأجهزة اللوحية التي توفر وصفا كاملاً للعينات بمجرد تسليط الجهاز على العينة المراد دراستها باستخدام تقنية ال "QRCode" والتي تتيح للطلبة مشاهدة العمليات الجراحية والاشاعات التليفزيونية التوصيفية طبقا لكل حالة، وذلك عن طريق الاتصال المباشر بالموقع الالكتروني الخاص بالمتحف ، مضيفا أن الدراسة عبر اللوحات تتيح للطالب الذي لا يملك أجهزة حديثة مشاهدة ودارسة هذه الحالات مجانا.

 

 

 


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متحف نجيب باشا محفوظ

قصر العينى

تابلت




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