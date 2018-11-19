حبس عاطل تخصص فى سرقة بطاريات السيارات وبيعها بحلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الحزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بسرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ج.ج"27 سنة، عاطل، بسرقة بطاريات السيارات وبيعها بثمن بخس، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.

وبتقنين الإجراءات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبحوزته بطاريتى سيارات حال بيعهما، وبمواجهته اعترف بسرقتها، وتم بإرشاده التوصل للمجنى عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.