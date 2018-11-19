حالة الطقس اليوم الإثنين 19/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتظهر كميّات متفرقة من السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي فوق مناطق البادية الشرقية، ويُحتمل هُطول زخات أمطار رعدية في بعض تلك المناطق، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة في عموم المناطق مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة، وحدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.