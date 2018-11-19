جامعة عين شمس تكرم اليوم أفضل كلية ومركز ووحدة ذات طابع خاص بعام 2017

كتب محمود راغب

تقيم جامعة عين شمس، اليوم الاثنين، احتفالية لتكريم أفضل كلية و مركز ووحدة ذات طابع خاص لعام 2017 ، وذلك على هامش فعاليات انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر قصر الزعفران .

وكانت لجنة تقييم الكليات و المراكز و الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة عين شمس قد انتهت من اختيار أفضل كلية ومركز و وحدة ذات طابع خاص ، و التى باشرت أعمالها تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

و فازت كلية التجارة برئاسة الدكتور خالد قدرى بالمركز الأول ممثلة عن الكليات النظرية ، و حصلت كلية الطب برئاسة الدكتور محمود المتينى بالمركز الأول ممثلة عن الكليات العملية .

كما فاز بالمركز الأول فى مسابقة أفضل مركز ووحدة ذات طابع خاص على مستوى المركز و الوحدات التابعة للكليات و المعاهد ، مركز البحوث و الدراسات التجارية و الإحصائية بكلية التجارة برئاسة الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، و مركز الدراسات و البحوث و الخدمات المتكاملة بكلية البنات برئاسة أ.د. هيام شاهين

أما على مستوى المراكز و الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة ، فاز مركز بحوث الشرق الأوسط و الدراسات المستقبلية برئاسة الدكتور. أشرف مؤنس بالمركز الأول .

يذكر أنه قد تقدم للمسابقة الخاصة بالمراكز و الوحدات ذات الطابع الخاص 29 مركز ووحدة منها 24 تابعة للكليات و المعاهد و 5 تتبع الجامعة