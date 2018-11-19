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تونس تبدأ التشغيل التجريبى لأول حافلة كهربائية لنقل الركاب

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:03 م
تونس تبدأ التشغيل التجريبى لأول حافلة كهربائية لنقل الركاب حافلة كهربائية
أ ش أ
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بدأت وزارة النقل التونسية، اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى لأول حافلة كهربائية لنقل الركاب بتونس والذى يستمر لمدة 6 أشهر لتقييم مدى كفاءتها فى العمل، وذلك فى إطار الاتفاق بين الوكالة الوطنية للتحكم فى الطاقة ومجمع بدر المختص بالمشروعات الكهربائية والطاقة المتجددة.

وقال المدير التنفيذى لمجمع بدر عبد اللطيف القلال - فى تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - إن الحافلة الكهربائية تم استيرادها من إحدى الشركات الصينية الرائدة عالميا فى مجال صناعة الحافلات والسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنها مطابقة للمعايير الأوروبية فى مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للحافلة تصل إلى 90 راكبا وتضم 28 مقعدا، وبإمكانها أن تقطع مسافة 250 كيلومترا بعد شحنها كهربائيا بالكامل، وتتراوح قيمة الحافلة الواحدة ما بين 180 و400 ألف دولار.
ودعا القلال إلى تشجيع مؤسسات الدولة على الاتجاه نحو اقتناء السيارات الكهربائية عن طريق خفض الرسوم الجمركية، باعتبارها توجها عالميا لاستخدام الحافلات الصديقة للبيئة.


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