تونس تؤكد قوة العلاقات مع إثيوبيا وأهمية تعزيزها اقتصاديا وتجاريا

تونس (أ ش أ)

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، قوة العلاقات بين تونس وإثيوبيا خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أهمية تعزيزها خاصة على المستويين الاقتصادى والتجارى.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان اليوم السبت، أن الجهيناوى التقى مع وزير الشؤون الخارجية الإثيوبى ورقناه قبياهو على هامش أعمال الدورة 11 للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا.

ونوه الوزير التونسى بنجاح الدورة الأولى للملتقى الاقتصادى التونسى الأثيوبى الذى عقد فى العاصمة الإثيوبية فى أكتوبر الماضى، داعيا إلى عقد دورة ثانية من هذا الملتقى فى تونس خلال مارس المقبل بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية الإثيوبية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأثيوبى بنجاح الانتقال الديمقراطى فى تونس، معتبرا ما حققته فى هذا المجال نموذجا يحتذى به على المستوى الإفريقى.

وأشار إلى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا رغبة بلاده فى تعزيرها ودعمها والاستفادة من التجربة التونسية فى مختلف المجالات.

وقال وزير الخارجية التونسى إن الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية الإثيوبية المزمع عقدها فى تونس فى مارس المقبل من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن ترحيبه بالدعوة إلى انعقاد الدورة الثانية لملتقى الأعمال التونسى الأثيوبى.

ولفت البيان إلى أن وزير الشؤون الخارجية التونسى أجرى سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة المغربى ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى ووزراء خارجية كل من الجزائر ومصر ونيجيريا.