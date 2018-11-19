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تموين الأقصر تضبط 140 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:54 ص
تموين الأقصر تضبط 140 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي رجال التموين
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، عن ضبط 140 كيلو جرام لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الأدمى قبل بيعها فى الأسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين – في بيان - أنه وردت معلومات حول قيام بعض الأشخاص باعاده فرم اللحوم المنتهية الصلاحية وتدوين تاريخ إنتاج جديد عليها وبيعها بالأسواق، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة عبد الرزاق الصافى رئيس الرقابة التموينية وصلاح عبادى ورفاعى أحمد وبالاشتراك مع الطب البيطري ومباحث التموين، وتم ضبط المتهم صاحب الثلاجة والتحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

 


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