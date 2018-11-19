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تمثال للدكتور مجدى يعقوب.. شاب يبدع فى تجسيد أسطورة الطب.. صور

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:30 ص
تمثال للدكتور مجدى يعقوب.. شاب يبدع فى تجسيد أسطورة الطب.. صور تمثال الدكتور مجدى يعقوب
كتب هيثم سلامة
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صنع النحات الشاب هانى جمال، ابن محافطة المنيا، تمثالا رائعا للدكتور مجدى يعقوب، تكريما له بعد حصوله على لقب أسطورة الطب من جامعة شيكاغو، والذى سبق وأن أبدع فى تمثال النجم محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول.

تمثال الدكتور مجدى يعقوب (1)
 

النحات الشاب هانى جمال استطاع أن يجسد ملامح الدكتور مجدى يعقوب بكل دقة وإتقان، ليصبح صورة طبق الأصل وسط احتفاء كبير من رواد السوشيال ميديا، والذى علق قائلاً: "مجدى يعقوب يستحق.. أسطورة الطب". 

تمثال الدكتور مجدى يعقوب (2)
 

لم يخف على أحد أن الدكتور مجدى يعقوب راعى قلوب المصريين، ومن المعروف عنه أنه يعامل مرضاه فيما تحمله مهنة الطب من إنسانية وقيم، وله دور كبير فى مجال العمل الخيرى الذى يسعى من خلاله لإجراء جراحات القلب مجانا للمرضى فى مصر والدول النامية، بالإضافة إلى جهوده فى إنشاء وحدة رعاية متكاملة بمستشفى قصر العينى بمصر لعلاج التشوهات الخلقية فى القلب.

تمثال الدكتور مجدى يعقوب (3)
 
تمثال الدكتور مجدى يعقوب (4)
 

تمثال الدكتور مجدى يعقوب (5)
 
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