تفاصيل أضخم مسح للكشف عن 5 أمراض بين طلاب المدارس × 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تطلق وزارة الصحة أول ديسمبر المقبل أضخم مسح صحى، للكشف عن 5 أمراض بين 6 مليون طالب بالمراحل الإعدادية والثانوية.

و"اليوم السابع" يستعرض فيديو معلوماتى حول مراحل تطبيق المسح الصحى لطلاب المدارس الثانوية والإعدادية عن أمراض فيرس سى والتقزم والانيميا وفيرس بى والسمنة.

1- ينطلق المسح الصحى لــ 6 ملايين طالب وطالبة أول ديسمبر المقبل .

2- يتم توفيع الكشف الصحى على الطلاب بالمجان.

3- يتم مسح طلاب الثانوية على 3 مراحل المرحلة الأولى تبدأ فى ديسمبر ويناير وفبراير والمرحلة الثانية فبراير ومارس والثالثة من مارس وحتى إبريل 2019.

4- المسح الطبى لطلاب الإعدادية بمراحلها الأولى والثانية والثالثة بالجمهورية يتم فى شهر سبتمبر 2019 لتشمل 3 ملايين طالب.

5- تشمل الأمراض المفحوصة بالطلاب فيرس سى والتقزم والأنيميا وفيرس بى والسمنة.