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تفاصيل أضخم مسح للكشف عن 5 أمراض بين طلاب المدارس × 5 معلومات

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:32 م
تفاصيل أضخم مسح للكشف عن 5 أمراض بين طلاب المدارس × 5 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تطلق وزارة الصحة أول ديسمبر المقبل أضخم مسح صحى، للكشف عن 5 أمراض بين 6 مليون طالب بالمراحل الإعدادية والثانوية.
 
 و"اليوم السابع" يستعرض فيديو معلوماتى حول مراحل تطبيق المسح الصحى لطلاب المدارس الثانوية والإعدادية عن أمراض فيرس سى والتقزم والانيميا وفيرس بى والسمنة.
 
1- ينطلق المسح الصحى لــ 6 ملايين طالب وطالبة أول ديسمبر المقبل .
2- يتم توفيع الكشف الصحى على الطلاب بالمجان. 
3- يتم مسح طلاب الثانوية  على 3 مراحل المرحلة الأولى تبدأ فى ديسمبر ويناير وفبراير والمرحلة الثانية فبراير ومارس والثالثة من مارس وحتى إبريل 2019.
4- المسح الطبى لطلاب الإعدادية بمراحلها الأولى والثانية والثالثة بالجمهورية يتم فى شهر سبتمبر 2019 لتشمل 3 ملايين طالب.
5- تشمل الأمراض المفحوصة بالطلاب فيرس سى والتقزم والأنيميا وفيرس بى والسمنة.  

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