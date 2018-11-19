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تعرف على كيفية محاربة قانون المرور الجديد لمتعاطى المخدرات على الطرق

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:30 ص
تعرف على كيفية محاربة قانون المرور الجديد لمتعاطى المخدرات على الطرق المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أكد مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد الذى يناقش فى البرلمان سيحارب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والسرعات الجنونية، التى يقودون بها، ويكون منهم سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، حال ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.

ولفت المصدر إلى أنه تم وضع بنود عديدة فى القانون للحد من السرعات التى يقوم بها سائقو النقل واستحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق.

وأشار المصدر، إلى أن قانون المرور ألزم السائق حال ارتكابه حادثا مروريا، بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، ونظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء.

 


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