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تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر على حكم وضع الزرع عند القبر؟

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:30 ص
تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر على حكم وضع الزرع عند القبر؟ مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر
كتب لؤى على
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ما حكم وضع الزرع عند القبر؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: زيارة القبور سنة نبوية قال صلى الله عليه وسلم  «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة».

ومن آداب زيارة القبور الثابت في السنة النبوية أن يقول الزائر لأهل القبور "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".

وضع الزرع على القبر له أصل؛ بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعن ابن عباس -رضي الله عنه-، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان، وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة». ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو: "إلى أن ييبسا".

 

 


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القبر

الفتوى

مجمع البحوث الاسلامية

لجنة الفتوى

الازهر الشريف




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