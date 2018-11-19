تركيب أول جهاز بالدلتا لقياس نسبة ملوثات المياه بكفر الشيخ بتكلفة 8.5 ملايين جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور فيصل جوده ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، إنه تم تركيب جهاز لقياس نسبة ملوثات المياه "كيماوياً وبكتيريولوجياً"، وهو الأول من نوعه في محافظات الدلتا ،والثاني على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير من الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة وزير الصحة بتركيب الجهاز لقياس نسبة تلوث المياه، ويعتبر الجهاز طفره حديثه جدا فى مجال البيئه فى إطار البروتوكول بين وزارة البيئه والصحه رصد بيئى والشركة القابض لمياه الشرب والاسكان، مؤكداً أن تكلفة الجهاز 8 ملايين ونصف جنيه.

وأضافت دكتوره آلاء بسيونى مدير مركز الرصد البيئي بكفرالشيخ، لـ "اليوم السابع"، تم تركيب الجهاز في مأخذ مياه محطة فوه، وهو عبارة عن "الكترود" تم إنزاله فى المياه بماسورة وتركيبه، وهو جهاز لقياس ملوثات المياه، متصل مباشرة بشاشة العرض بمركز الرصد البيئى العام بوزارة الصحة .

وقالت إن الهدف من تركيب الجهاز قياس ملوثات المياه كيماوياً وبكتيريولوجياً، وبدأت عمليات قياس الملوثات ورصدها من خلال شاشة بمركز الرصد البيئي العام بوزارة الصحة، مؤكدة هناك ملحق به برنامج على المحمول لارسال القياسات على مدار الساعة سيتم تفعيله خلال الأشهر المقبلة، والوزارة ستمدنا بالتحليلات خلال فترة التشغيل التجريبى الحالية، وستستمر عملية تلقي القياسات والبيانات تبعاً.

وأضافت مدير مركز الرصد البيئى بكفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات المحظوظة لتعدد الزراعات بها ، ولكنها محافظة مظلومة ، لوقوعها أخر مواقع دول حوض النيل، وتعاني المحافظة خلال السدة الشتوية من وجود ملوثات تؤدي لتغيير المياه ،لظواهرسلبية اكثر منها ايجابية ،وتكون فترة سيئة ، وفائدة الجهاز ، إعطاء انذار مبكر لرفع التقارير للأجهزة التنفيذية ورئاسة الوزارة ، لفتح البوابات لتمر السدة الشتوية بسلام ، فالعام الماضي كانت السدة الشتوية أخف لمتابعة رئاسة الوزارء الموفق وتم فتح 12 بوابة بدلا من بوابتين ، لتيسر المياه ، كما أن الجهاز سيعمل على وقاية 4 ملايين مواطن على ارض كفر الشيخ من الملوثات.