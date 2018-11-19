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تحرير 1617 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:46 م
تحرير 1617 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية- أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1617 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 493 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و89 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و61 مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة و133 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و55 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 40 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 31 رخصة لمخالفة البيئة و 105 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وسحب 51 رخصة لمخالفة خط السير و33 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و30 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 49 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 48 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و48 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و38 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و57 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 7 سيارات متروكة و81 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 58 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و33 مخالفة مواقف عشوائية و27 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير38 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 


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