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تجديد حبس 4 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:24 م
تجديد حبس 4 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة طالب بالإكراه أثناء استقلاله سيارة أجرة بصحبتهما فى مدينة 6 أكتوبر، 15 يوًما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من طالب أفاد فيه أنه أثناء استقلاله سيارة أجرة هدده السائق و3 آخرين بصحبته واستولوا على هاتفي محمول ومبلغ 500 جنيه وبعض الكارنيهات الخاصة به.
 
وبإجراء التحريات توصل المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى أن 4 عاطلين يترددون على محل هواتف لبيع هواتف مسروقة.
 
وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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