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تجديد حبس زوج شقيقة هشام عشماوى و3 آخرين بـ"خلية المرابطين"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:46 م
تجديد حبس زوج شقيقة هشام عشماوى و3 آخرين بـ"خلية المرابطين" الإرهابى هشام العشماوى
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنيات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تجديد حبس 4 متهمين في القضية المقيدة رقم 3974 لسنة 2017 إداري قسم العجوزة، والمتهم فيها كل من عبد الله عامر، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمود ممدوح، وأحمد محمد توفيق زوج مها على عشماوى شقيقة الإرهابي هشام عشماوى، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود الواقعة إلى تأكيد تحريات الأمن الوطنى مبايعة قيادى تنظيم أنصار بيت المقدس، هشام عشماوى، والمطلوب ضبطه فى عدة قضايا، أرقام 13/432 و2014/1 جنايات عسكرية، و2015/781 حصر أمن دولة عليا، لقيادى تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، واتفاقهما على تكوين تنظيم إرهابي بدولة ليبيا، قائم علي خلايا عنقودية تحت مسمى "المرابطون".

 

 


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تجديد حبس خلية المرابطين

تجديد حبس زوج شقيقة العشماوى

هسام العشماوى

تجديد حبس




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