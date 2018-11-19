تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مشتريات مصرية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 13678 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 699 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1754 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.