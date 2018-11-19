تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين عن المواعيد المقررة لهما المحددة سلفا فى جداول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة خطوط الطيران المغربية رقم 738 المتجهة إلى كازابلانكا بالمغرب تأخرت عن موعد إقلاعها من مطار القاهرة لما يقرب من الساعتين.

وأضافت المصادر، أن الرحلة الثانية التى تأخرت عن موعد إقلاعها من مطار القاهرة لنفس الأسباب التى أدت إلى تأخير رحلة الخطوط المغربية، هى رحلة خطوط طيران نسما رقم 319 والمتجهة إلى مدينة سكاكا بالمملكة العربية السعودية.