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تأجيل محاكمة 21 متهما قتلوا شابين فى مشاجرة بإمبابة للحكم 21 يناير

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:17 م
تأجيل محاكمة 21 متهما قتلوا شابين فى مشاجرة بإمبابة للحكم 21 يناير محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد لاشين تأجيل جلسة محاكمة 21 متهمًا قتلوا شابين بمنطقة إمبابة بشمال الجيزة، لجلسة 21 يناير المقبل النطق بالحكم.

وجاء بأمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات انهم استخدموا القوة والعنف ضد المجنى عليه فنجرى عبد الفتاح وأقاربه وجيرانه لتخويفهم وترويعهم، لما وقع بينهم من خلافات الصهر وخلافات أخرى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد والشروع فيه وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، حيث قتلوا المجنى عليه محمد بكر محمد عثمان مع سبق الاصرار والترصد.

كما وجهت لهم تهمة قتل المجنى عليه محسن ابو بكر، والذى تصادف وجوده بمسرح الأحداث، أثناء إطلاقهم النيران بشكل عشوائى، مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته.

 


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