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بيان لـ"الصحفيين العرب" يتضامن مع الهاشمى نويره وصحفيى جريدة الصحافة التونسية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:23 م
بيان لـ"الصحفيين العرب" يتضامن مع الهاشمى نويره وصحفيى جريدة الصحافة التونسية اتحاد الصحفيين العرب - أرشيفية
كتب محمد صبحى
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يتابع الاتحاد العام للصحفيين العرب باهتمام شديد مختلف أشكال الاستهداف ضد الزميل الهاشمى نويره أحد أبرز الصحفيين التونسيين الذى تم اختياره من المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب وهو أعلى سلطة بالاتحاد بالإجماع مستشارًا للاتحاد نظرًا لخبرته وكفاءته واستقامته .

 

وأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب فى بيان له منذ قليل كافة أشكال الاستهداف التى يحاول أصحابها التضييق على الحقوق النقابية المشروعة التى ينص عليها الدستور التونسى وطبقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية للنيل من الزميل نويره ومن حقوقه المشروعة، فانه يحمل السلطات التونسية مسئولية حماية الحقوق المشروعة للزميل الهاشمى نويره ولجميع الزملاء الصحفيات والصحفيين العاملين فى نفس المؤسسة الإعلامية والذين تضررت أوضاعهم المادية والمهنية بعد توالى التراجع عن كثير من الحقوق خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعى والتقاعد وتحسين الأجور .

 

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب فى بيانه استعداده التام لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بحماية المصالح المشروعة للزميل الهاشمى نويره وللزملاء العاملين فى نفس المؤسسة .

 

وتابع البيان، قائلا: " ينتهز الاتحاد العام للصحفيين العرب هذه الفرصة ليعبر عن دعمه الكامل واللا مشروط للزملاء الصحفيين والصحفيات التونسيين فى نضالهم الدائم لحماية مصالحهم المشروعة ودفاعهم المستميت عن حرية الصحافة والنشر والتعبير، كما يجدد الاتحاد وقوفه الدائم إلى جانب نقابة الصحفيين التونسيين ودعمه الكامل لها " .


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