بعد تكريم السيسى.. رسائل من المكرمين فى احتفال مصر بالمولد النبوى الشريف

بعثت مصر بعدة رسائل خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، الذى أقامته وزارة الأوقاف، اليوم، الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وقيادات ووزراء الدولة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل 7 من قيادات العمل الإسلامى فى مقدمتهم مفتى كازخستان وأوغندا لجهدهم فى نشر الوسطية، كما كرم الرئيس عددا من شباب الدعوة، هم الدكتور محمد عزت المالكى مدير عام شئون القران بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن عضو البرنامج الرئاسى ومعاون وزير الأوقاف، كما كرم المحاسب محمد بدر وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية، وسمير الرفاعى وهبد الناصر النجار وكيلى الوزارة بالمعاش.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، إن تكريم مفتى كازاخستان إنما يأتى تتويجا للعلاقات بين الدولتين، ويعبر عن قيمة راسخة للموقف المصرى فى الحرص على بيان موقف مصر الحضارى ودعمها للجامعة المصرية التى تعمل بجد واجتهاد فى نشر تعاليم الإسلام المعتدل المستنير فى هذا البلد الكريم.

وأشار "الجندى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى ما يتم بذله من جهود لكشف غمة التطرف والإرهاب التى يروج لها البعض زورا على أنها ظاهرة إسلامية وما هى من الإسلام فى شىء فلا دين لها، كما يكشف هذا التكريم عن رعاية القيادة السياسية والدينية للدور المصرى فى هذه المنطقة الهامة من العالم والتى قامت بدور فاعل فى مسيرة العلم والحضارة الإسلامية عبر التاريخ إذ لم تبخل مصر فى تقديم علمائها من الأساتذة والمراجع العلمية للجامعات، وهو الدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر والخارجية ووزارة التعليم بالتطوير المستمر للجامعة وتعاونها المؤسسات الكازاخستانية المعنية وكذا السفارة الكازاخستانية بالقاهرة.

وقال المحاسب محمد بدر، وكيل الأوقاف للشئون المالية والإدارية وأحد المكرمين، إنه لشرف كبير لى أن يتم تكريمى من وطنى على جهد قدمته بإخلاص، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الأوقاف على اهتمامهم بكل مواطن يؤدى واجبه الوظيفى.

وطالب "بدر" خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" الشباب فى مقتبل عمرهم ببذل الجهد من أجل وطنهم، وأن يكونوا على إيمان خالص بأن من يسعى لرفعة هذا البلد فلن يذهب جهده سدى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عزت المالكى، مدير عام بوزارة الأوقاف، وأحد المكرمين، أن الداعية له خلق وسمت وسلوك يجب أن يتحلى بها حتى يكون داعية ومواطن صالح، موضحا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه طيلة عمله لم يكن ينتظر التكريم الذى حظى به، وهو ما جعل هذا التكريم بمثابة مفاجئة له.

قال الدكتور عبد الله حسن، معاون وزير الأوقاف، وعضو البرنامج الرئاسى، والمدرس المساعد بجامعة الأزهر: إن اختيارى عضوا بالبرنامج الرئاسى أهلنى للتكريم من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح عبد الله حسن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج الرئاسى يختار كوادر جيدة بهدف دعم الشباب وتقديم قدوة جيدة للشباب كى يعملوا بجد واجتهاد، مضيفا أن البرنامج الرئاسى سوف يدعم العمل الحكومى والمؤسسة لنجاحه.

وأشار "حسن"، إلى أنه تم اختياره عضوا بالبرنامج ضمن 500 مرشح نجحوا فى الاختبارات التى تقدم لها 85 ألف شاب من أفضل العناصر، قائلا: زمن الواسطة أنتهى، والبرنامج الرئاسى لم يتدخل فى عمله أحد، والنتيجة سوف يجنى ثمارها الوطن والشباب الجاد للتغيير نحو الأفضل.

وأوضح "حسن"، أنه تم ترشيحه للعمل كمعاون لوزير الأوقاف، بعد تدريبه فى البرنامج الرئاسى واكتسابه خبرات ومهارات متعددة، ليرى ويشارك بنفسه فى العمل الميدانى والتنفيذى كمعاون للمتابعة لوزير الأوقاف، الذى يعمل ليل نهار كمسئول عن المؤسسات الدعوية والوقفية والاستثمارية والبر، بعدد 180 ألف مسجد، وبعثات للعالم، وجامعة بكازخستان، وعلماء وممتلكات، حيث تطلق الوزارة حاليا حملتها رسول الإنسانية بمساجد مصر وفى 62 دولة فى وقت واحد بشكل منظم وغير مسبوق.

ولفت "حسن"، إلى أن العمل فى الأوقاف يحتاج إلى جهد شاق وإخلاص وصبر، ليأتى التكريم كتتويج لنجاح أهل له البرنامج الرئاسى لشاب مثلى فى مقبل العقد الثالث من عمره، قائلا: شكرا لمصر التى تحافظ على شبابها وتدعمه، وشكرا للرئيس على دعمه لى ولزملائى

فيما أكد عبد الناصر النجار، وكيل الوزارة السابق للوجه القبلى بالمعاش، أنه تم استدعاءه قبل التكريم بيوم من قبل وزارة الأوقاف التى لم ينقطع عنها بعد إحالته للمعاش ليجد أن الوزارة لم تنساه حتى وهو فى بيته.

وأضاف النجار، لـ"اليوم السابع"، أن تكريمه يعد رسالة للشباب لكى يتعلموا أن من يعطى بإخلاص لابد وأن يجنى ثمار ذلك، مضيفا أنه كان يتفانى فى العمل، ولم يمنح فرصة حقيقية إلا فى عهد الوزير الحالى.

وقال النجار: التكريم تقدير يستحق الشكر، ويجعل من إخلاصى قدوة أمام أبنائى الذين أكدت لهم كثيرا أن العطاء والإخلاص فى العمل سيؤتى بنتيجته فى يوم من الأيام.