برلمانى ليبى يدعو لتشكيل لجنة تحقيق حول الأموال الليبية فى الخارج

كتب : أحمد جمعة

قال عضو مجلس النواب الليبى مصباح دومة أن الموسسة الليبية للاستثمار فى خطر بسبب التلاعب، مؤكدا أن ما يشاع عن التصرف بعوائد الودائع الليبية فى بلجيكا، والتصريحات المتناقضة من الموسسة يثير الريبة ويرفع من مستوى الشبهات فى التلاعب بأموال الأجيال القادمة وازدياد الأوضاع سوءاً.

ودعا عضو مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى إلى تكليف لجنة برلمانية لتتقصى عن الأموال الليبية فى بلجيكا وفى العديد من الدول التى يعتقد بأن فيها شبهات تلاعب مثل بلجيكا وبريطانيا والأردن ولوكسمبورج.

ودعا البرلمان الليبى إلى ضرورة العمل على نشر المعلومات المالية للمؤسسة وتعديل القانون 13 لسنة 2010 والإشراف عليها من لجنة مختصة من ذوى الكفاءة مكلفة من مجلس النواب، نظرا لعدم شرعية مجلس الأمناء المتكون من وزراء مفوضين لم يمنحوا الثقة من مجلس النواب وفق الاتفاق السياس.

وثمن مصباح دومة الدور الذى تقوم به لجنة الاجهزة الرقابية لإظهار الحقائق وملاحقة المتلاعبين بأموال الشعب الليبى، داعيا القائم بأعمال النائب العام ومدير مكتب التحقيقات بفتح تحقيق بالخصوص.

كان جورج جيلكينيت، النائب العام البلجيكي قد أكد نهاية الشهر الماضى إن التحقيقات حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات العقيد الليبى الراحل، معمر القذافى فى المصارف البلجيكية كشف "فضيحة كبيرة".

وكشف النائب العام البلجيكى، أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافى فى بلجيكا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا فى تلك الوقائع.