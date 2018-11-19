انقسامات شديدة حول تايوان فى حفل جوائز الحصان الذهبى الصينية

رويترز

شهدت جوائز الحصان الذهبى السينمائية التى تعد بمثابة النسخة الصينية من جوائز الأوسكار انقسامات سياسية شديدة فى أوساط النجوم والمخرجين إذ أصبح الحفل السنوى نقطة جذب للقضايا المتعلقة باستقلال تايوان.

ففى الحفل الذى أقيم يوم السبت فى تايبه، دعت مخرجة الأفلام الوثائقية فو يو إلى الاعتراف بتايوان "كيانا مستقلا" مما أثار سجالا على الهواء مباشرة بين نجوم الصين ونجوم تايوان خلال مراسم توزيع الجوائز.

وعندما وقف الممثل الصينى تو من على المسرح لتقديم جائزة وصف تايوان بأنها تايوان الصينية. ويتولى المخرج الحائز على جائزة أوسكار آنج لى رئاسة لجنة التحكيم التى تمنح جوائز الحصان الذهبى وقال للصحفيين بعد الحفل إن الجميع أتيح لهم قول ما يريدون على المسرح.

لكنه قال "نتمنى أن يظل الفن فنا وألا تتدخل الأمور السياسية فيه لأن الفن يتحلى بالنقاء".

وتحظى تايوان بالحكم الذاتي ولها قيادة منتخبة ديمقراطيا لكن الصين تصف الجزيرة بأنها إقليم منشق عنها ولم تستبعد استعمال القوة لضمان توحيد الشطرين. وقضية استقلال تايوان أحد أكثر المخاوف السياسية حساسية بالنسبة لبكين.

وتصاعد التوتر بين الصين وتايوان منذ تولي الرئيسة الداعمة للاستقلال تساي إينج وين السلطة عام 2016. وتستعد تايوان لانتخابات محلية يوم السبت ينظر إليها على أنها مؤشر على أداء الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة المقررة في 2020.

وأدلت تساي نفسها بدلوها في الجدل حول القضية أمس الأحد قائلة إن تايوان لن تقبل أبدا بوصفها بتايوان الصينية.

وكتبت الرئيسة على موقع فيسبوك تقول "لا يمكن أن نقبل بهذا الوصف. تايوان هي تايوان ببساطة" مضيفة أنها "فخورة" بحفل الجوائز الذي "سلط الضوء على أن تايوان مختلفة عن الصين".

وكان حفل جوائز الحصان الذهبي أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل على موقع ويبو للتدوين المصغر في الصين أمس الأحد وكتب عدد من نجوم الصف الأول في الصين منشورات تدعم السيادة الصينية على تايوان.

وكتبت النجمة السينمائية الصينية فان بينغ بينغ منشورا على ويبو أرفقته بصورة للصين تضم تايوان قائلة "لا يمكن تصغير الصين ولو قيد أنملة".