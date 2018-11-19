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اليوم.. المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:07 م
اليوم.. المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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تحتفل جامعة الأزهر بذكرى المولد النبوى الشريف بعقد العديد من الندوات التى تحث على الاقتداء بأفعال الرسول وقيمه الأخلاقية السمحة.

وبهذه المناسبة العطرة ينظم فريق "أزهريون على المنهج" احتفالًا كبيرًا اليوم الإثنين، عقب صلاة العشاء بملعب المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، بحضور قيادات الجامعة برعاية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.

وأشار المركز الإعلامي بالجامعة إلى أن فعاليات هذه الاحتفالية التى تضم فقرات دينية وفنية لفريق الإنشاد والكورال بالجامعة تعد الأولى من نوعها التى تقام بملعب مدينة الطالبات.

 

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