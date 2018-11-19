النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة تصادم سيارتين ووقوع وفيات بغمرة

كتب عبد الله محمود

كلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول حادث تصادم سيارتين ملاكي، بشارع رمسيس بجوار محطة مترو غمرة، الذى وقع فجر اليوم ،الإثنين، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثث 4 لقوا مصرعهم.

البداية كانت بتلقى غرفة مرور القاهرة، فجر اليوم، بلاغًا من النجدة يفيد وقوع حادث تصادم، ووجود متوفين ومصاب، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتبين مصرع 4 أشخاص، وأصيابة شخص آخر فى الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.