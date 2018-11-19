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النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة تصادم سيارتين ووقوع وفيات بغمرة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:29 ص
النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة تصادم سيارتين ووقوع وفيات بغمرة انقلاب سيارة ومصرع 4 أشخاص
كتب عبد الله محمود
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كلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول حادث تصادم سيارتين ملاكي، بشارع رمسيس بجوار محطة مترو غمرة، الذى وقع فجر اليوم ،الإثنين، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثث 4 لقوا مصرعهم.
 
البداية كانت بتلقى غرفة مرور القاهرة، فجر اليوم، بلاغًا من النجدة يفيد وقوع حادث تصادم، ووجود متوفين ومصاب، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتبين مصرع 4 أشخاص، وأصيابة شخص آخر فى الحادث.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.
 

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