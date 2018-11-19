النفط يصعد وسط توقعات بخفض معروض أوبك ومخاوف التجارة تخيم على السوق

(رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع توقع التجار أن تضغط السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على منظمة أوبك لخفض الإمدادات قرب نهاية العام.

وعلى الرغم من ذلك، يظل القلق يسيطر على الأسواق وسط خلافات تجارية شديدة بين أكبر اقتصادين فى العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، سجل خام القياس العالمى مزيج برنت فى عقود شهر أقرب استحقاق 67.21 دولار للبرميل، بارتفاع 45 سنتاً أو 0.7 %عن الإغلاق السابق، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا أو 1% إلى 57.04 دولار للبرميل.

وقال سوكريت فيجاياكار مدير شركة تريفكتا الهندية لاستشارات الطاقة "واصلت أسعار النفط التعافى... (في حين) تراقب السوق عن كثب التأثير المحتمل لخفض (الإمدادات)".

وتسعى أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، وحلفاء المنظمة لخفض الإمدادات ما بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا للتكيف مع تباطؤ نمو الطلب والحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض بالسوق.

ورغم مكاسب اليوم، تظل أسعار النفط أقل نحو 25 %عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في أوائل اكتوبر نتيجة زيادة الإمدادات و تباطؤ نمو الطلب.