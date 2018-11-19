الملك سلمان يدعو لمواجهة برنامج إيران الصاروخى ويدعم السلام فى اليمن

دعا الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى المجتمع الدولى اليوم الاثنين، إلى وضع حد لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية وكرر دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن.

وقال الملك سلمان، أمام مجلس الشورى السعودى، إن وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمنى بالتصدى لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسى وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى الشامل.

وأضاف "حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية" "واس" لقد دأب النظام الإيرانى على التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب فى العديد من دول المنطقة، ودعا المجتمع الدولى إلى العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيرانى النووى، ووقف نشاطاته التى تهدد الأمن والاستقرار.

وعن الأزمة السورية،دعا الملك سلمان إلى حل سياسى يخرج سوريا من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.