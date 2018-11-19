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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:23 م
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الملك سلمان: القضية الفلسطينية تبقى الأولوية للمملكة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:04 م
الملك سلمان: القضية الفلسطينية تبقى الأولوية للمملكة الملك سلمان
وكالات
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قال العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز إن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للمملكة، مؤكدا دعمه الكامل لإنهاء الحرب فى اليمن.

ودعا الملك سلمان خلال كلمته أمام مجلس الشورى السعودى المجتمع الدولى إلى وضع حد لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية.

وأضاف "من أولوياتنا فى المرحلة المقبلة مواصلة دعم القطاع الخاص." وشدد على أن بلاده تعمل مع أوبك والمنتجين غير الأعضاء لتحقيق الاستقرار فى سوق النفط.

وأشاد العاهل السعودى بالقضاء والنيابة العامة لقيامهما بمهامهما فى خدمة العدالة.

 
 
 
 

 


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