المتهم بقتل مسن الخصوص يعترف بارتكاب الواقعه بدافع السرقه

كتب : دينا الحسيني

أدلى محمد . ع . ح 18 سنه بائع المتهم بقتل مسن داخل شقته بمنطقة الخصوص يدعي زكريا . م . س 68 سنة بإعترافات تفصيلية حول ارتكاب الواقعة، حيث قال المتهم إنه إعتاد التردد علي المنطقه لجمع القمامة، وعلى علم بمواعيد إقامة المجني عليه بمفردة بالشقه، ويوم الحادث عقد العزم على سرقة متعلقاته ، ولدى مقاومة المجني عليه له قام بالتخلص منه وإشعال الحريق بالشقة لإبعاد الشبهة عنه، وفر هاربا، فيما قررت النيابة حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات .

كان اللواء علاء فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية قد تلقي ، إخطارا من المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص، بورود بلاغاً للقسم من الأهالي بإندلاع حريق بشقة سكنية كائنه بشارع جمال عبد الناصر بدائرة القسم، ولدي إنتقال قوات الحماية المدنية، والسيطره على الحريق تبين تفحم جثة مالك الشقة ،وبإجراء التحريات تبين وجود شبه جنائية.

وجه اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث توصلت جهوده لتحديد المتهم ، وبمواجهته، اعترف ، تحرر محضر بالواقعة رقم 18337 جنح الخصوص لسنة 2018م