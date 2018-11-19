video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهم بقتل مسن الخصوص يعترف بارتكاب الواقعه بدافع السرقه

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:04 م
المتهم بقتل مسن الخصوص يعترف بارتكاب الواقعه بدافع السرقه جثة - أرشيفيه
كتب : دينا الحسيني
إضافة تعليق

أدلى محمد . ع . ح 18 سنه  بائع  المتهم بقتل مسن  داخل شقته بمنطقة الخصوص يدعي زكريا . م . س 68 سنة بإعترافات تفصيلية حول ارتكاب الواقعة، حيث قال المتهم إنه إعتاد التردد علي المنطقه لجمع القمامة، وعلى علم بمواعيد إقامة المجني عليه بمفردة بالشقه، ويوم الحادث عقد العزم على سرقة متعلقاته ، ولدى مقاومة المجني عليه له قام بالتخلص منه وإشعال الحريق بالشقة لإبعاد الشبهة عنه، وفر هاربا، فيما قررت النيابة حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات .

كان اللواء علاء فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية قد تلقي ، إخطارا من المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص، بورود بلاغاً للقسم من الأهالي بإندلاع حريق بشقة سكنية كائنه بشارع جمال عبد الناصر بدائرة القسم، ولدي إنتقال قوات الحماية المدنية، والسيطره على الحريق تبين تفحم جثة مالك الشقة ،وبإجراء التحريات تبين وجود شبه جنائية.

وجه اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث توصلت جهوده لتحديد المتهم ، وبمواجهته، اعترف ، تحرر محضر بالواقعة رقم 18337 جنح الخصوص لسنة 2018م

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 44 قطعة سلاح نارى و 195 قضية مواد مخدرة فى حملة للأمن العام

ضبط هارب محكوم عليه فى 112 حكم قضائى بإجمالى 55 سنة

قسم الخصوص

قتل

العثور علي جثه

امن القليوبيه

حوادث اليوم




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة