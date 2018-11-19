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المؤبد لمزارع قتل فلاحا وأصاب شقيقه بطلق ناري انتقتما لمقتل نجله بالشرقية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:10 م
المؤبد لمزارع قتل فلاحا وأصاب شقيقه بطلق ناري انتقتما لمقتل نجله بالشرقية محكمة جنايات الشرقية- ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة مزارع قتل فلاحا وشرع في قتل شقيقه للثأر لمقتل شقيقه علي إثر قيام نجل المجني عليه بقتله، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، وعضوية المستشارين هشام محمد السيد، وماهر كمال بيومي، وسكرتارية نبيل شكري وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية ليوم 2 نوفمبر لسنة 2014، عندما تلقى العميد عبد الله محمود مأمور مركز شرطة الزقازيق، إخطارا من النقيب إبراهيم السبيلي رئيس مباحث الزقازيق، يفيد بمقتل "خيري. ف. أ" 55 سنة فلاح ومقيم بالميمونة مركز منيا القمح، وإصابة شقيقه بطلق ناري، وذلك أثناء تواجدهما لبيع خضراوات بسوق قرية أم الرماد التابعة لمركز الزقازيق.

وكشفت التحقيقات قيام "زينهم. م" مزارع مقيم بقرية الميمونة، بقتل الأول وإصابة شقيقه، وذلك لقيام "عماد" نجل "خيري" بقتل نجل "زينهم" عام 2011، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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