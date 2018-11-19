الكنيسة الكاثوليكية تهنىء الرئيس السيسى وشعب مصر بالمولد النبوى

أرسل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف.

جاء فيها: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد المولد النبوي. وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها.