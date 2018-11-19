القبض على 6 سائقين يتعاطون المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية ـ محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة " تحت إشراف" اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،وبرئاسة مساعد المدير المشرف على إدارة تأمين الطرق والأكمنة الحدودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور" قيادة الطريق الزراعى بقويسنا " أسفرت عن ضبط رفع إشغالات الطريق، تم تنفيذ "112" حالة إشغال طريق مقاهى، فرش فاكهة، محلات كاوتش، كما تم تنفيذ "49" حالة رفع إشغال طريق، و"8" حالات إزالة فورية.

وفى مجال المخالفات المرورية، تم ضبط "12" حالة غلق فتحات عشوائية تم ضبط "66" حالة سحب تراخيص متنوعه، موقف عشوائى، مخالفة خط السير الوقوف فى الممنوع) تم ضبط عدد " 35 " حالة تحرير نموذج 125 متنوع، كما تم ضبط "12" حالة حجز، دراجة نارية، توك توك بدون لوحات، حالة سير عكس الإتجاه، حالة سيارة معاقين، "13"حالة سير يسار الطريق.