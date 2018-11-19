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العثور على جثة شاب بها طعنة وحروق بالجسد فى قرية فاو بقنا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:27 م
العثور على جثة شاب بها طعنة وحروق بالجسد فى قرية فاو بقنا مستشفى قنا العام
قنا - وائل محمد
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عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة شاب به طعنة فى البطن وحروق بالجسد بقرية فاو التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول الواقعة.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد العثور على جثة "محمود.ي.ا" 27 عاما سنة مقيم بقرية فاو التابعة لمركز دشنا وعليه أثار حروق ببعض الجسم جاري، وتم تسليم الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام.


وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
 

 

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