العاهل الأردنى يبحث سبل التعاون المشترك مع الرئيس المقدونى

عمان (أ ش أ)

بحث العاهل الأردنى عبدالله الثانى، أمس الأحد، مع الرئيس المقدونى جورجى إيفانوف الذى يزور الأردن حاليًا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى بحث جهود محاربة الإرهاب والتطرف وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال عبدالله الثانى - خلال المباحثات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - "إن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية، وأتمنى أن نقوم خلال وجودكم فى الأردن بتحديد القطاعات التى من شأنها الارتقاء بمستويات التعاون المشترك"، مشيرًا إلى أن الأردن ومقدونيا يتمتعان بعلاقات جيدة جدًا على المستوى السياسى، وكذلك فى مجال التعاون الأمنى والدفاعى.

من جانبه، أعرب الرئيس المقدونى جورجى إيفانوف عن تقديره للدور المهم الذى يقوم به الأردن من أجل تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن فى مختلف المجالات.