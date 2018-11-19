video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بالمنيا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:01 م
الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بالمنيا احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف
المنيا - فريق المحافظات
إضافة تعليق

احتفلت الطرق الصوفية بالمنيا، بالمولد النبوى الشريف من خلال تنظيم جولات داخل مدينة المنيا، إنطلقت من أمام مسجد سيدى أحمد الفولى، ثم إلى شارع الحسينى وقد تفاعل المواطنون مع المسيرات التى تضمنت الأناشيد الدينية والجمال التى حملت الأطفال والدف والطبل والمزمار.  

وقد حمل المشاركون فى الاحتفالية أعلام الطرق الصوفية المختلفة، ومنها الطريقة الرفاعية والشاذلية والأحمدية وغيرها من الطرق المشاركة. 

وقد تميزت احتفالات الطرق الصوفية هذا العام بزيادة أعداد المشاركون فيها والذين ملؤا الشوارع الرئيسيه والجانبية .

احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى (1)
احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى

 

احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى (2)
احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى

 

احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى (3)
احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مسجد النبى دانيال.. قصة نبى يهودى بنى على اسمه مسجد.. أشهر مساجد الإسكندرية ويأتى له وفود أجنبية لزيارته وله مكانه خاصة بالطرق الصوفية.. وخبير أثرى: أحد الأئمة الشافعية ولا يوجد له أثر والمدفون شاهد رؤية

المنيا

احتفالات المولد النبوى الشريف

الطرق الصوفية

مسجد سيدى احمد الفولى

اناشيد دينية

اخبار محافظة المنيا




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة