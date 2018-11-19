الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

احتفلت الطرق الصوفية بالمنيا، بالمولد النبوى الشريف من خلال تنظيم جولات داخل مدينة المنيا، إنطلقت من أمام مسجد سيدى أحمد الفولى، ثم إلى شارع الحسينى وقد تفاعل المواطنون مع المسيرات التى تضمنت الأناشيد الدينية والجمال التى حملت الأطفال والدف والطبل والمزمار.

وقد حمل المشاركون فى الاحتفالية أعلام الطرق الصوفية المختلفة، ومنها الطريقة الرفاعية والشاذلية والأحمدية وغيرها من الطرق المشاركة.

وقد تميزت احتفالات الطرق الصوفية هذا العام بزيادة أعداد المشاركون فيها والذين ملؤا الشوارع الرئيسيه والجانبية .



احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى



احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى