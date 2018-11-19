الضرائب العقارية: إخطار المصلحة ضرورى عن تغيير بالوحدات السكنية منعا للغرامات

كتب عبد الحليم سالم

أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن مهلة دفع الضريبة المستحقة دون غرامة امتدت من 15 أكتوبر حتى 31 ديسمبر الجارى.

وأضافت خلال ندوة لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية اليوم، إنه على المواطن أن يخطر المصلحة بأي تغير على وحدته السكنية، مثلا تحويلها من سكنى إلى عمل، أو شراء وحدة جديدة لابنه مثلا لابد من إبلاغ المصلحة منعا لتعرضه لغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 1000 جنيه.

وبخلاف العقوبة المنصوص عليها فى القانون تصل قيمة الغرامة إلى 16% من قيمة الضريبة المستحقة للعام الواحد.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الإعفاء يشمل الوحدات العقارية التى لم تشطب، والتى تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه والوحدات السكنية التي تقل عن 100 ألف جنيه، أو التى إيجارها أقل من 100 جنيه، فضلا عن أملاك الدولة العامة والخاصة ومباني الشعائر الدينية، والمباني التي صدر بحقها حكم نزع ملكية"، مشيرة إلى أن قيمة الضرائب المحصلة خلال الـ3 أشهر الماضية بلغت نحو مليار و600 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المصلحة ليست جهة تسجيل عقارى، وإنما جهة تحصيل الضريبة فقط من شاغل الوحدة كشخص، حتى لو كان العقار محل نزاع، موضحة أن الإعفاء لوحدة سكنية فقط.