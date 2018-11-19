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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:16 ص
خالد صلاح
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الصين تقر مشروعا بمليارات الدولارات لتوسيع مطار فى إقليم شينجيانغ

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:15 ص
الصين تقر مشروعا بمليارات الدولارات لتوسيع مطار فى إقليم شينجيانغ الرئيس الصينى
(رويترز)
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صدقت لجنة للتخطيط فى الصين اليوم الاثنين على مشروع بقيمة 42.1 مليار يوان (6.06 مليار دولار) لتوسيع مطار بمدينة أورومتشى عاصمة إقليم شينجيانغ الذى يقع فى أقصى غرب البلاد ويعد أحد المحطات الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق.

 

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى بيان أن الإنشاءات ستستمر حتى عام 2030 ومن المتوقع بحلول ذلك العام أن يستوعب المطار 63 مليون راكب و750 ألف طن من الشحنات سنويا.

 

وتشمل التوسعات إنشاء مدرجين جديدين, وتتجاوز قيمة الاستثمارات فى توسيع المطار نصف ما تنفقه الصين فى مشروع مطار ضخم جديد فى بكين، هو مطار داشينغ الدولى، الذى سيتكلف 80 مليار يوان ليستوعب 72 مليون راكب سنويا بحلول عام 2025.

 

وشهد إقليم شينجيانغ الغنى بالنفط والمعادن طفرة فى مجال البنية الأساسية فى السنوات القليلة الماضية إذ تعتبره الصين من المراكز الرئيسية فى مبادرة الحزام والطريق التى أطلقها الرئيس شى جين بينغ.

 

وتباطأ النمو الاقتصادى فى مناطق غرب الصين فى النصف الأول من العام وهو ما يرجع فى أغلبه لانخفاض استثمارات الأصول الثابتة.

 

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن توسيع المطار فى أورومتشى يهدف إلى مواكبة النمو السريع فى قطاع الطيران فى شينجيانغ وتحويل المدينة إلى مركز دولى للطيران. واستقبل الإقليم أكثر من 100 مليون زائر من داخل وخارج الصين العام الماضى بما يشكل زيادة بنحو الثلث مقارنة بعام 2016

 


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