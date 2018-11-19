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الصحة محذرة الأمهات من استعمال البيبرونه: تعرضه للنزلات المعوية والجفاف

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:00 ص
الصحة محذرة الأمهات من استعمال البيبرونه: تعرضه للنزلات المعوية والجفاف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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حذرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمى من لجوء الأمهات إلى استعمال (البيبرونة) و(اللهايات) للأطفال الرضع لكونها تتسبب فى  النزلات المعوية والجفاف لتعرضها للتلوث.

وقالت وزارة الصحة والسكان: لا تلجئين إلى اللهايات عند صراخ طفلك فربما يكون جوعانًا أو فى حاجة إلى الإحساس بالأمان أو تغيير الحفاضة أو الاغتسال أو تخفيف الملابس فى المناخ الحار.

وأضافت وزارة الصحة: الحلمات الصناعية تعرض طفلك إلى النزلات المعوية والجفاف لتعرضها للتلوث كما أن استعمال الحلمات الصناعية تؤدى إلى الرضاعة بطريقة غير سليمة فيرفض الطفل ثدي أمه، ويجف اللبن نتيجة قلة إدراره.

وتابعت وزارة الصحة: اعلمى أنه يمكنك عصر ثديك وحفظ اللبن في كوب نظيف بالثلاجة لإعطائه لطفلك بالملعقة أو الكوب أثناء غيابك عنه وكل أم تقريبًا قادرة على إرضاع طفلها الصغير بنفسها  كما يحتاج الطفل إلى وجبات مكملة بعد الشهر السادس مباشرة وتعليمه الأكل بالملعقة مع الاستمرار فى الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين .

 


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البيبرونة

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