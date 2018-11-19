السيسي يكرم عددا من العلماء خلال احتفالية المولد النبوى الشريف

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، 8 من الشخصيات التى أثرت فى الفكر الإسلامى الرشيد من مصر والعالم الإسلامى، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى كاتبين من أحدث إصدارات الوزارة فى مسار التجديد، وهما كتاب "الفهم المقاصدى للسنة النبوية"، و"الفكر النقدى بين التراث والمعاصر نحو نظيرة عربية معاصرة فى النقد الأدبى" والذى يأتى تأكيدًا على إميان الوزارة بالتنوع الثقافى والانفتاح على الآخر والمختلف مع الحفاظ على ثوابت الهوية المصرية الثقافية.

واستعرض الوزير خلال كلمته باحتفال ذكرى المولد النبوى الذى تنظمه وزارة الأوقاف، جهود الوزارة وخطتها المستقبلية ضمن خطة عمل الحكومة، لنشر وتعزيز الوسطية، ودعم القيم الروحية والأخلاق والتعايش فى الداخل والخارج، من حيث القوافل الدعوية وعمل الواعظات والراهبات، وحملات رسول الإنسانية، وإيفاد الدعاة، ونشر المطبوعات الوسطية باللغات.